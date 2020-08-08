В Улан-Удэ на 20 тысяч оштрафовали депутата, использовавшего громкоговоритель

В Улан-Удэ районный суд приговорил депутата Прибайкальского муниципального образования Николая Тихонова к штрафу в размере 20 тысяч рублей, пишет «ОВД-Инфо».

Тихонов выложил в Instagram видео, на котором он передвигается по городу на машине и в открытое окно через громкоговоритель приглашает граждан прийти на митинг в защиту лесов Байкала. «Защитим Байкал, в субботу в 12:00 приходите на митинг на пл. Советов», — вещал депутат.

Сначала Тихонова пытались найти через его друзей. Удалось это только спустя два дня после того, как он позволил себе такой жест. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил проведения массового мероприятия.

Протестная инициатива связана с тем, что в конце июля президент Владимир Путин фактически разрешил сплошную вырубку лесов в зоне Байкала. Экоактивисты уверены, что это приведет к потере значительного массива лесов.