В Бейруте пройдет акция протеста в связи со взрывом в порту

В субботу в столице Ливана пройдет акция протеста, которая станет ответом на экономические и политические проблемы в стране. Организаторы считают, что за них и, в частности, за недавний взрыв в порту должно ответить правительство, пишет «Интерфакс».

Сейчас известно, что жертвами ЧП стали более 150 человек. Тысячи людей получили ранения. Предполагается, что причиной взрыва стало горевшее судно с конфискованной несколько лет назад партией нитрата аммония. Власти признали, что этот груз хранился в порту без соблюдения мер предосторожности.

Ранее в Бейруте уже прошли акции, где демонстранты выступали за отставку правительства.