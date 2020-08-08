Смерть девочки в Среднеуральском монастыре была связана с болезнью

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что смерть девочки в Среднеуральском женском монастыре не имела криминального характера, передает «Интерфакс».

Еще до этого областной уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков подтверждал, что у 15-летней девочки имелось заболевание и врачебная помощь ей оказывалась в полном объеме.

В СКР пояснили, что уголовные дела по этому факту не возбуждались, а проводилась проверка. Единственное повреждение на теле девочки не имело криминального характера.

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) ранее сообщил, что у девочки был рак головного мозга.