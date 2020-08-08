На выборах в Беларуси досрочно проголосовали уже 32% избирателей

Центризбирком Беларуси сообщил, что за четыре дня с начала досрочного голосования на выборах президента проголосовали практически треть избирателей, пишет Znak.com.

Сейчас известно, что свои голоса отдали 32,24% граждан Беларуси, имеющих право выбора. Напомним, стартовали выборы президента в республике 4 августа. Завтра, 9 августа, состоится единый день голосования.

Сейчас в стране проходят массовые акции протеста. В частности, сегодня были задержаны участники протестного велопробега. В задержаниях участвуют сотрудники милиции, армии и ОМОНа.