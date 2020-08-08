29 день протестов в Хабаровске и велопробег в Минске. Новости к утру 8 августа

В Хабаровске проходит уже 29 день протестов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, пишет «Новая газета» со ссылкой на трансляцию телеканала «Дождь». Также люди выступали с критикой назначенного врио губернатора Михаила Дегтярева и требовали отставки президента Путина.

По данным властей, на субботнюю прогулку вышло около 2,8 тысяч человек, но журналисты утверждают, что участников гораздо больше. Также проходят акции солидарности в Комсомольске-на-Амуре и в Новосибирске.

Если в Хабаровске люди выходят на прогулку, то в Минске оппозиционные граждане выходят на протестные велопробеги солидарности. Акция прошла вечером 7 августа, но большая часть ее участников была задержана сотрудниками милиции, солдатами внутренних войск и ОМОНом.

Отмечается, что велосипедистов задерживали вместе с транспортным средством. Одному из задержанных потребовалась помощь «скорой», а одной из девушек при задержании сломали руку, пишет «Интерфакс».

Генуправление СК РФ возбудило уже десятое уголовное дело за пранк на онлайн-акции «Бессмертного полка», когда пользователи выкладывали на ресурс фотографии нацистов. В этот раз снова фигурантом дела стал человек, который использовал фотографию Адольфа Гитлера — житель Воронежа Александр Хорошильцев. Против него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитацию нацизма.

У подозреваемого изъяли все электронные носители и допросили. Фотографию, выложенную на сайт «Бессмертного полка» он подписал как «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не хочет, чтобы он сохранил свой пост на грядущих выборах. Также он уверен, что на это не надеются в Китае и Иране. Свое заявление он сделал после того, как директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на ход президентских выборов в Штатах.