"Нас лишили даже причастия": "Каменная" Олеся рассказала, как живет на карантине

Девушка-статуя Олеся Радушко, тело которой окаменело из-за редчайшей генетический болезни, поделилась с Sobesednik.ru, с какими сложностями она столкнулась на карантине.

«Собеседник» уже писал о «каменной» Олесе — девушке из Кемерова, тело которой поражено редчайшим генетическим заболеванием, в результате чего она абсолютно не может двигаться. Олеся прикована к кровати и даже не шевелится. Уже много лет она живет в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. С марта он закрыт на карантин из-за коронавируса, и жизнь его подопечных ограничена еще больше, чем это было до пандемии.

— В последний раз я была в городе на прогулке в феврале, — рассказывает Олеся. — Я не могу погулять даже во дворе, на том небольшом участке, где нам разрешено быть. Для этого нужно, чтобы меня посадили в коляску. Раньше это делали санитары, но их всех уволили, остались сиделки, а даже две женщины меня не поднимут. Во дворе с эвакуациями (когда происходит дезинфекция помещений) я за два месяца была всего семь раз. Постоянно находится в помещении очень трудно, потому что здесь живут бабушки с деменцией, которые кричат. Раньше я могла хотя бы иногда отдохнуть за пределами интерната.

По словам Олеси, после введения карантина, в интернат запретили передавать продукты. Сейчас лето, но возможности попробовать свежие фрукты и ягоды у нее нет, «казарменные» — те, что выдают на обед, зеленые и незрелые.

— Нас лишили даже причастия, — продолжает Олеся. — До карантина к нам приходил священник (девушка верующая, и для нее это важно), исповедовал, причащал, служил молебны, теперь и этого у нас нет. Мы отрезаны ото всего мира.