Илону Маску предложили не сотрудничать с "Норникелем"

Объединение «Абориген-Форум», собрашее в себе активистов, экспертов и лидеров организаций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе компании SpaceX Илону Маску.

Инициативная группа просит Маска не покупать медь и никель у компании «Норникель», пока та не обязуется компенсировать ущерб, нанесенный местным территориям от своей деятельности.

Маску рекомендуют дождаться, пока будет подготовлена независимая оценка накопленного экологического ущерба, включая разлив дизтоплива в реку Амбарную. «Норникель» в соответствии с этими требованиями обязан будет предоставить план рекультивации загрязненных территорий.

Обращение к Маску поступило после того, как тот призвал мировых производителей наращивать объемы сбыта. Этот материал используется для производства аккумуляторов для электромобилей.

«Главное, чего мы хотим добиться, это соблюдения бизнесом принципов международного права, которое требует получения свободного, информированного и осознанного согласия коренного народа на любое промышленное освоение территории его проживания», — заявил секретарь «Абориген-Форума» Геннадий Щукин в разговоре с «Новой газетой».