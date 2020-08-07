ФОМ зафиксировал падение доверия Путину и снижение оценки его деятельности

Только 56% россиян в ответ на прямой вопрос говорят, что скорее доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение» за период с 31 июля по 2 августа, которые приводит РИА Новости.

Предыдущие результаты еженедельного опроса ФОМ демонстрировали 59% доверия жителей страны в течение двух недель. До этого показатель достигал 62%. По данным фонда, показатель в 56% был зафиксирован лишь дважды: 7 июня и 22 марта.

При этом о недоверии к Путину открыто заявляют 32% респондентов — эта цифра не изменилась с прошлой недели, а до этого она была ниже: 5 июля показатель был 28%. 5 и 12 апреля он составлял 25%. Наибольшее недоверие к президенту за ближайшие месяцы было зафиксировано 22 марта и составило 35%.

На вопрос исследователей «Как вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?» 60% склоняются к ответу «скорее хорошо», а 27% — «скорее плохо». При это 60% — локальный минимум, наблюдавшийся несколько раз за ближайшие полгода.

С конца марта стабильно на несколько процентных пунктов выросло число людей, которые не могут определиться с оценкой деятельности главы государства и с доверием к нему.