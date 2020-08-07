"Чистой воды подстава!" Водонаеву распекли за то, что наехала на Ефремова

Позади три судебных слушания по делу Михаила Ефремова. Следующее назначено на вторник, 11 августа. О приговоре артисту за смертельное ДТП в центре Москвы говорить еще рано. Точный прогноз, насколько еще затянутся судебные разбирательства, не могут дать даже адвокаты. А общественность тем временем разделилась на два лагеря. Одни считают, что артиста подставили, и выдвигают различные конспирологические версии, а другие кричат о том, что Ефремов должен поскорее оказаться за решеткой. К последним присоединилась и телеведущая Алена Водонаева.

«Суд над Михаилом Ефремовым, если честно, стал немного напоминать цирк, — возмущается 38-летняя Алена на своей страничке в Instagram. — Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами. Я не буду танцевать на костях и скажу, что по-человечески мне его жалко, и я уверена, что Михаилу сейчас очень тяжело. В этой ситуации ужасно все. Но! Только он один должен нести ответственность за то, что он сделал. Люди, которые собираются сесть за руль, употребив, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти. Я, как гражданин своей страны, хочу быть уверена в том, что те, кто нарушает закон, понесут за это ответственность. Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке».

Водонаева считает, что Ефремову ничего не мешало 8 июня воспользоваться сервисами, которые без проблем могли его доставить в пункт назначения.

«Всегда есть такси или "трезвый водитель", всегда можно добраться куда угодно, не садясь при этом за руль, — продолжает экс-участница скандального проекта «Дом-2». — Поэтому в данном случае попытки адвокатов все вывернуть и крики "невиновен" на выходе из суда выглядят, мягко говоря, странно. Позволять себе садиться за руль в нетрезвом виде — уже преступление, потому что никогда не знаешь, чем это обернётся. А вождение под веществами — рулетка. В один момент, в одну секунду жизнь может разделиться на "до" и "после", как в случае Ефремова, или оборваться навсегда только из-за проклятого "авось, пронесет" и безответственности некоторых людей».

Однако не все подписчики Водонаевой поддержали ее точку зрения. Многие раскритиковали ее за столь категоричное высказывание.

«Вы серьезно? Да здесь чистой воды подстава и причём даже в кино меньше ляпов, — написала одна из интернет-пользовательниц. — Я думала, вы все таки умнее! Видать после ваших выступлений про детей, вам хорошенечко мозги-то прочистили! Быстро тапки меняете, отписываюсь».

«Радзинский, Миладзе, на их совести тоже убитые ими девушки, однако, их не посадили, — напомнила Алене другая подписчица. — Такой огласке не придавали и не муссировали во всех СМИ».

Но несмотря на критику в свой адрес, телеведущая осталась при своем мнении:

«Меладзе не был пьян за рулем. Это все же иная ситуация…», — парировала теледива.