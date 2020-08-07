16-летняя девушка во Владивостоке отдала 93 тысячи за продажу души дьяволу

Во Владивостоке 18-летний молодой человек обокрал 16-летнюю местную жительницу, присвоив 93 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Злоумышленник убедил девушку, что занимается магией и согласился стать посредником для того, чтобы она смогла продать душу дьяволу в обмен на три желания. Свои услуги он оценил в 6 тысяч рублей, из которых 5 тысяч — на атрибуты для обряда.

Позже мошенник убедил жертву сдать в ломбард свои украшения, а деньги отдать ему в счет уплаты обряда. После завершения сделки он продолжил общаться с девушкой и заставил ее удалить всю переписку с ним.

В полицию обратилась мать пострадавшей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.