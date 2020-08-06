"Ваш билетик" уходит в прошлое

Системы оплаты проезда на транспорте станут виртуальными.
Мы застанем те времена, когда пассажиру, желающему проехать на метро или в автобусе, достаточно будет иметь в кармане смартфон или же просто пройти под камерой видеонаблюдения. При этом сама билетная система сохранится, просто билеты станут виртуальными. Такой прогноз развития системы оплаты проезда в общественном транспорте озвучил руководитель департамента билетных решений компании «Программный Продукт» Дмитрий Чурсин.
Москва за последние годы стала лидером современных технологий в сфере предоставления цифровых услуг, и за её опытом внимательно следят во всем мире. Так, в январе этого года транспортный комплекс Москвы получил главную награду международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему» – церемония награждения проходила в Лондоне. Но нет предела совершенству, уверены российские программисты.
Билеты перейдут в цифровой формат. Бесконтактная оплата проезда с помощью смартфона, оснащенного функциями Apple Pay или Android Pay, уже сегодня стала реальностью, но вскоре эту процедуру дополнят транспортными картами. Пассажир будет загружать в свой смартфон транспортную карту так же, как сегодня загружает банковскую. Таким образом будут соблюдены интересы пассажиров, предпочитающих тарифы по транспортным картам (которые, обычно, ниже банковских).
Оба перечисленных выше способа требуют специального оборудования (валидаторов, турникетов) для считывания данных со смартфона. Это окупается в мегаполисах. В небольших городах получит широкое распространение способ проезда с безналичной оплатой, но без необходимости иметь валидаторы и турникеты. Потребуется только иметь смартфон.
Уже сегодня в ряде городов России доступны решения для оплаты проезда с помощью QR кода. Входя в салон автобуса, пассажир сканирует своим смартфоном размещённый на стенке QR код и тем самым подтверждает, что сел в автобус такого-то маршрута. Если тариф «плоский», то есть стоимость проезда не зависит от количества остановок, то этого достаточно. Оплата спишется со счёта пассажира в системе.
Если тариф зависит от маршрута, то необходимо знать геопозицию. Сегодня все смартфоны уже оснащены датчиками GPS, а многие и ГЛОНАСС. Входя в автобус, будет необходимо открыть приложение на своём смартфоне и нажать кнопку «Старт поездки». Всё дальнейшее система сделает сама, в том числе спросит пассажира, закончилась ли поездка. Никакой магии и видеонаблюдения. В тот момент, когда пассажир нажимает кнопку «Старт поездки», система понимает, какие автобусы рядом и пытается угадать в каком едет пассажир. Ещё до того, как тот доедет до первой остановки, система сопоставит геотрек пассажира с геотреками автобусов, которые были поблизости, когда тот нажал «Старт поездки». Сигналом для окончания поездки станет изменение характера движения – если он изменится на шаг, система спросит пассажира, точно ли закончилась поездка, и рассчитает стоимость. Оплата спишется со счёта пассажира в системе.
Технология позволит легко применять дифференцированные, гибкие тарифы – цена будет зависеть, например, от дальности поездки или от количества тарифных зон, можно будет применять скидки для проезда вне часа пик, скидки для детей и пенсионеров. Потребуется только, чтобы муниципальные власти одобрили подобные инновации в тарификации и закрепили их на законодательном уровне.
Если добавить в систему различные виды транспорта, пассажиру не придётся приобретать отдельные билеты, а стоимость проезда после поездки будет вычислена по оптимальному тарифу. Будут применены взаимные скидки всех транспортных операторов, которые осуществили такую комплексную («мультимодальную») перевозку пассажира.
Но и на этом развитие технологий не остановится. Видеонаблюдение избавит от необходимости доставать из кармана смартфон. Камеры, хотим мы того или нет, будут повсеместно размещены в салонах транспортных средств – поначалу в целях безопасности, затем, скорее всего, и для контроля билетов.
Кот Матроскин заявлял, что усы, лапы и хвост – его докýменты. У человека, помимо лица, также будет несколько биоидентификаторов. Это походка, форма ладоней, голос.
Инновации в способах идентификации пассажиров и расчёте тарифов происходят постоянно, следуя за развитием смартфонов, платёжных и других технологий, которые применяются при построении систем оплаты проезда.
«Бумажные билеты станут не нужны, где-то даже смартфоны не потребуются для оплаты проезда, но фундаментом для всех этих инноваций по-прежнему будет инфраструктура билетной системы, которая защитит транспортных операторов от подделок проездных документов, обеспечит учёт проезда пассажиров и взаиморасчёты с контрагентами, позволит системе работать без сбоев при временном отсутствии связи, при любой погоде, и даже при исчезновении билетов как класса», считает Дмитрий Чурсин.
Андрей Колыванов