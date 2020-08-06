"Ваш билетик" уходит в прошлое

Системы оплаты проезда на транспорте станут виртуальными.

Мы застанем те времена, когда пассажиру, желающему проехать на метро или в автобусе, достаточно будет иметь в кармане смартфон или же просто пройти под камерой видеонаблюдения. При этом сама билетная система сохранится, просто билеты станут виртуальными. Такой прогноз развития системы оплаты проезда в общественном транспорте озвучил руководитель департамента билетных решений компании «Программный Продукт» Дмитрий Чурсин.

Москва за последние годы стала лидером современных технологий в сфере предоставления цифровых услуг, и за её опытом внимательно следят во всем мире. Так, в январе этого года транспортный комплекс Москвы получил главную награду международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему» – церемония награждения проходила в Лондоне. Но нет предела совершенству, уверены российские программисты.

Билеты перейдут в цифровой формат. Бесконтактная оплата проезда с помощью смартфона, оснащенного функциями Apple Pay или Android Pay, уже сегодня стала реальностью, но вскоре эту процедуру дополнят транспортными картами. Пассажир будет загружать в свой смартфон транспортную карту так же, как сегодня загружает банковскую. Таким образом будут соблюдены интересы пассажиров, предпочитающих тарифы по транспортным картам (которые, обычно, ниже банковских).

При входе в автобус скоро не нужно будет искать билетик в кармане – умная система сама заберет из твоего "кошелька" деньги

Оба перечисленных выше способа требуют специального оборудования (валидаторов, турникетов) для считывания данных со смартфона. Это окупается в мегаполисах. В небольших городах получит широкое распространение способ проезда с безналичной оплатой, но без необходимости иметь валидаторы и турникеты. Потребуется только иметь смартфон.

Уже сегодня в ряде городов России доступны решения для оплаты проезда с помощью QR кода. Входя в салон автобуса, пассажир сканирует своим смартфоном размещённый на стенке QR код и тем самым подтверждает, что сел в автобус такого-то маршрута. Если тариф «плоский», то есть стоимость проезда не зависит от количества остановок, то этого достаточно. Оплата спишется со счёта пассажира в системе.

Если тариф зависит от маршрута, то необходимо знать геопозицию. Сегодня все смартфоны уже оснащены датчиками GPS, а многие и ГЛОНАСС. Входя в автобус, будет необходимо открыть приложение на своём смартфоне и нажать кнопку «Старт поездки». Всё дальнейшее система сделает сама, в том числе спросит пассажира, закончилась ли поездка. Никакой магии и видеонаблюдения. В тот момент, когда пассажир нажимает кнопку «Старт поездки», система понимает, какие автобусы рядом и пытается угадать в каком едет пассажир. Ещё до того, как тот доедет до первой остановки, система сопоставит геотрек пассажира с геотреками автобусов, которые были поблизости, когда тот нажал «Старт поездки». Сигналом для окончания поездки станет изменение характера движения – если он изменится на шаг, система спросит пассажира, точно ли закончилась поездка, и рассчитает стоимость. Оплата спишется со счёта пассажира в системе.

Технология позволит легко применять дифференцированные, гибкие тарифы – цена будет зависеть, например, от дальности поездки или от количества тарифных зон, можно будет применять скидки для проезда вне часа пик, скидки для детей и пенсионеров. Потребуется только, чтобы муниципальные власти одобрили подобные инновации в тарификации и закрепили их на законодательном уровне.

Если добавить в систему различные виды транспорта, пассажиру не придётся приобретать отдельные билеты, а стоимость проезда после поездки будет вычислена по оптимальному тарифу. Будут применены взаимные скидки всех транспортных операторов, которые осуществили такую комплексную («мультимодальную») перевозку пассажира.

Но и на этом развитие технологий не остановится. Видеонаблюдение избавит от необходимости доставать из кармана смартфон. Камеры, хотим мы того или нет, будут повсеместно размещены в салонах транспортных средств – поначалу в целях безопасности, затем, скорее всего, и для контроля билетов.

Кот Матроскин заявлял, что усы, лапы и хвост – его докýменты. У человека, помимо лица, также будет несколько биоидентификаторов. Это походка, форма ладоней, голос.

Добрые старые времена...

Инновации в способах идентификации пассажиров и расчёте тарифов происходят постоянно, следуя за развитием смартфонов, платёжных и других технологий, которые применяются при построении систем оплаты проезда.

«Бумажные билеты станут не нужны, где-то даже смартфоны не потребуются для оплаты проезда, но фундаментом для всех этих инноваций по-прежнему будет инфраструктура билетной системы, которая защитит транспортных операторов от подделок проездных документов, обеспечит учёт проезда пассажиров и взаиморасчёты с контрагентами, позволит системе работать без сбоев при временном отсутствии связи, при любой погоде, и даже при исчезновении билетов как класса», считает Дмитрий Чурсин.

Андрей Колыванов