Полиция не предприняла мер после сообщения о захвате помещения ОНК в Москве

Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что вечером 5 августа офис организации в Крапивенском переулке захватили неизвестные.

«Часть комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают нас в помещение», — написал Мельников в Facebook. Люди, занявшие офис, утверждают, что они «новые арендаторы» и «волонтеры».

При этом секретарь ОНК поясняет, что приезжавшие дважды на место полицейские не предпринимали никаких попыток для того, чтобы выяснить личности граждан, препятствующих доступу в офис.

Полицейские пояснили, что знают, кто эти люди, но не будут сообщать членам ОНК, кто это. Утром 6 августа комиссия вновь планирует обратиться в полицию.