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На критиковавшего жилье новоуренгойца завели дело из-за антисемитизма

Общество
14:53, 06 августа 2020

На критиковавшего жилье новоуренгойца завели дело из-за антисемитизма

В Новом Уренгое местного активиста Дмитрия Олейникова задержали и доставляют в городской суд. Против него возбуждено административное дело по статье о возбуждении ненависти, пишет «ОВД-Инфо».

Ранее мужчина опубликовал в «Одноклассниках» видеозапись о новопостроенных домах, которые уже находятся в ненадежном состоянии. Ролик стал резонансным.

3 августа Олейникова вызвали в Центр «Э», где ему предъявили, что его подозревают в организации массовых несанкционированных митингов 1 июля. Основанием для этого якобы послужили ролики, которые уже удалены.

В Центре «Э» утверждают, что ролик был распространен в соцсети «ВКонтакте» и в нем разжигалась ненависть к евреям.

Олейников считает, что это преследование организовано по заказу местной администрации. 

Рубрика: Общество

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