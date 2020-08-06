На Амуре ковидного пациента, пытавшегося сбежать из больницы, осудили на 8 месяцев

В Амурской области прошел суд над 39-летним пациентом, который спрыгнул с третьего этажа, сбегая из больницы, пишет «Новая газета» со ссылкой на прокуратуру и картотеку Благовещенского городского суда.

У 39-летнего жителя Шимановска Сергея Спинажа в мае был обнаружен коронавирус, в связи с чем он был изолирован в одном из региональных стационаров. Недовольный такими обстоятельствами, он решил сбежать и не нашел иного способа, как спрыгнуть с третьего этажа на козырек подъезда.

Тогд он был задержан полицескими. Его осудили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые были ужесточены в связи с пандемией коронавируса. Спинажа приговорили к восьми месяцам условного срока.