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ГТРК против журналистки и Госдеп против пропаганды РФ. Новости к утру 6 августа

Общество
08:10, 06 августа 2020

ГТРК против журналистки и Госдеп против пропаганды РФ. Новости к утру 6 августа
Global Look Press
Global Look Press

В Ливан прибыли два самолета с российскими врачами, психологами и спасателями, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Всего в Бейрут, где произошел мощный взрыв из-за аммиачной селитры, будет направлено еще три самолета в качестве гуманитарной помощи.

Сейчас известно о 5 тысячах пострадавших, а также о 130 погибших от взрыва в столице Ливана.

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепе США опубликовал доклад, где расписывает структуру российской пропаганды и упреждает мировую общественность в опасности этой идеологической машины.

Так, по предположениям GEC, российская пропаганда имеет пять слоев: официальные правительственные ресурсы, финансируемое РФ глобальное вещание, подручные культивируемые ресурсы, соцсети и кибердезинформация. «Интерфакс» напоминает, что ранее Госдеп США попросил увеличить вдвое бюджет GEC для противодействия пропаганде со стороны России.

В российском посольстве в США уже дали оценочное заключение докладу организации, подведомственной Госдепу. «Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — написано на странице ведомства в Facebook.

Посольство РФ в США рекомендует сотрудникам Госдепа подписаться на аккаунты правительства России, МИД и Кремля в соцсетях, чтобы получать официальную информацию оттуда.

В Петропаловске-Камчатском тем временем написала заявление об увольнении по собственному желанию журналистка местного филиала ВГТРК Александра Новикова, пишет «РИА Новости». Напомним, она стала популярна, благодаря записи, на которой смеется над размером выплат льготникам. 

Уволиться Новикова решила после того, как провела в родном городе митинг в поддержку протестующих граждан в Хабаровске, где был арестован губернатор Сергей Фургал.

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом (директором ГТРК) уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — заявила журналистка.

Рубрика: Общество

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Скриншот с видео «Новой газеты»

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