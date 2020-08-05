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Задержан проректор МГУ. Его подозревают в выводе из страны миллиарда рублей

Общество
17:18, 05 августа 2020

Задержан проректор МГУ. Его подозревают в выводе из страны миллиарда рублей
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Следователи СУ СК РФ по Республике Мордовия произвели в Москве задержание проректора МГУ, экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Пресс-служба ведомства сообщает, что его подозревают в преднамеренном банкротстве компании ООО «СДС-Управление строительства».

Гришин был соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит «СДС-Управление строительства», в результате банкротства которой кредиторы потеряли 183 миллиона рублей. Также в заявлении СК говорится, что для осуществления банкротства «по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в сумме более 865 миллионов рублей получала иная  коммерческая организация». После чего «Мордовдевелопмент» передала «простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей» фирме, с которой в реальности никаких дел не имела.

Как пишет «Столица С», Алексей Гришин является сыном ректора РЭУ имени Плеханова Виктора Гришина. Издание объясняет, что упомянутые 894 миллиона были выведены за границу на офшорные счета проректора МГУ. В общей сложности махинации Гришина-младшего издание оценивает в почти миллиард рублей.

Также оно публикует видео его задержания и обыска его «дворца» в Красногорском районе Подмосковья, который ранее обнаружил «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

 

Теги: #Коррупция #Навальный

Рубрика: Общество

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