В ЦК КПРФ призвали приравнять фальсификации на выборах к захвату власти

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил о необходимости серьезного ужесточения наказаний за участие в фальсификации результатов голосования. Он считает это важной мерой для того, чтобы продемонстрировать чистоту избирательного процесса.

«Люди не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы», — передает слова Афонина «Интерфакс».

По мнению представителя центрального комитета КПРФ, действующее законодательство чересчур мягкое для пресечения попыток исказить волеизъявление граждан: «Нужно приравнять фальсификации на выборах к государственной измене, к захвату власти, чтобы не условными сроками отделывались», — уверен коммунист.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что для оперативного отслеживания негативных комментариев о своей деятельности Центризбирком дополнительно выделит 1,2 миллиона рублей.