"Что я наделал": Гаишники рассказали, что они увидели на месте ДТП с Ефремовым

После рассмотрения ходатайств гражданской жены Захарова, слово дали Михаилу Олеговичу. Ефремов выразил недовольство тем, что адвокат потерпевших Добровинский высказался на прошлом заседании некрасиво: «Ефремов похрюкивал». Пашаев поддержал подзащитного.

– Дети Михаила Олеговича спросили меня: «Папа что свинья, почему он похрюкивал?» – возмутился Пашаев.

Судья не отреагировала на эти замечания.

Далее прокуроры предъявили обвинения Михаилу Олеговичу. 10 минут обвинение перечисляло травмы, которые получил погибший в аварии.

Первым свидетелем выступил сотрудник ГИБДД Александр Владимирович. Адвокат Ефремова в основном уточнял у гаишника, что конкретно видел свидетель, опрашивал ли людей вокруг, где проводили анализ мочи Ефремова. Сотрудник ГИБДД подтвердил, что писал о произошедшем со своих собственных слов, не допрашивая гражданских на месте происшествия.

Пашаев задавал одни и те же вопросы, вплоть до того, горели ли фонари в 21.50 – во время аварии.

Сотрудник ГИБДД также сказал, что один из свидетелей аварии указал на Ефремова, как на человека, находящегося за рулём автомобиля, устроившего ДТП. Лично он не видел, что именно Михаил Олегович был за рулём.

Сам Михаил Олегович все время сидел с опущенной головой.

Фото: Павел Зубов

Следующий свидетель, также сотрудник ГИБДД Павел Викторович. Он подтвердил слова коллеги, что очевидцы указывали на Ефремова, как участника аварии. Он сказал, что по приезде увидел Ефремова вблизи машины Захарова.

«Что я наделал, что я натворил, да, виноват», – так говорил Ефремов сотруднику ГИБДД, по словам самого свидетеля.

Ефремов признался сотруднику ГИБДД в том, что был за рулём, отвечая на его вопросы. По словам свидетеля, заслуженный артист каялся в содеянном..

При этом Пашаев продолжал заваливать свидетелей вопросами: через сколько минут те приехали на место, как часто вас вызывают на ДТП… Сотрудникам ГИБДД приходилось вспоминать каждую секунду, каждый метр.

Добровинский на заседании вёл себя более сдержанно. Он задавал понятные вопросы: где и как подписывал документы Ефремов, ограждали ли его от общения с посторонними людьми и тому подобное.