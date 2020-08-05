Скидку на ЖКУ для многодетных предложили увеличить с 30% до 50-70%

Руководитель Национального родительского комитета и член Общественной палаты РФ Ирина Волынец направила обращение в правительство с просьбой увеличить размер скидки на услуги ЖКХ для многодетных детей. Об этом она сообщила в разговоре с RT.

Сейчас многодетные имеют право на получение компенсации в размере 30% от суммы оплаченных услуг ЖКУ. Там, где воспитываются 10 и более детей, можно иметь повышенную компенсацию до 50%.

Волынец предлагает повысить оба варианта на 20%. Актуальность этого решения обусловлена постпандемийным сокращением доходов у семей.

«Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства», — заявила Волынец.