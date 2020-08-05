Шестуну не разрешают видеться с детьми

Член СПЧ Андрей Бабушкин обратился к председателям Мособлсуда и Подольского городского суда Московской области с заявлением о нарушениях, допускаемых судьей Подольского суда Юферовой Т. в ходе рассмотрения дела экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Правозащитник вместе с адвокатами подсудимого отметили наличие грубейших нарушений прав Шестуна, из-за которых он 27 июля объявил очередную голодовку. Это, прежде всего, рассмотрение его дела в ежедневном режиме. Если для судьи Юферовой это, возможно, и нормальный рабочий процесс, то для Шестуна это означает подъем в 5 утра, около 4-х часов тряски в автозаке в суд и обратно, примерно 10 часов в судебном аквариуме, а в результате времени на сон почти не остается.

«Защитой было заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства до нормализации состояния здоровья Шестуна А.В., – отмечает Бабушкин. – Суд отказал в его удовлетворении, однако, оценив визуально состояние здоровья подсудимого, позволил ему отвечать на вопросы суда и заявлять ходатайства, не вставая со скамьи. Вероятно, судья опасалась, что подсудимый прямо в зале судебного заседания в любой момент может потерять сознание».

Кроме того в обращении говорится о невозможности в таком режиме полноценно общаться с адвокатами, что является нарушением права на защиту.

В ответ на ходатайство защиты о присутствии на заседаниях слушателей и прессы судья Юферова выдвинула требование всем желающим присутствовать на процессе предоставить ей справки об отсутствии коронавируса. «Разумеется, в Подольском городском суде МО такое требование действует исключительно по уголовному делу Шестуна А.В.», – пишет Бабушкин.

В ходе самого процесса судья иногда берет на себя обязанности прокурора, несмотря на исправное присутствие стороны обвинения на заседаниях. Как говорится в обращении, судья задавала одному из свидетелей обвинения наводящие вопросы, подталкивающие к «правильным» ответам. И, наконец, Шестуну отказывают в его законном праве на свидание с детьми, которые не видели его уже два года. «Чтобы не пугать младшего сына Матвея, пишу ему в письмах, что меня держит в замке Чёрный колдун, а Злая Юфера не дает свиданий», – сообщил в своем ФБ Шестун.