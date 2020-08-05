Ефремов, TikTok и Бейрут. Новости к утру 5 августа

По данным Минздрава Ливана, число смертельных жертв от мощного взрыва в Бейруте достигло 78 человек, но это не окончательные цифры, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Ожидается, что число жертв увеличится по мере разбора завалов обрушившихся зданий. Многие люди сейчас находятся в списках пропавших без вести.

Обновление в 8:41: По данным МККК, числос смертельных жертв превысило сто человек, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Сейчас в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент Мишель Аун обратился к правительству с предложением о введении чрезвычайного положения на две недели.

К предложению президента присоединился Высший совет обороны Ливана, пишет «Интерфакс». По предложению президента, из федерального бюджета будет выделено 100 миллиардов ливанских фунтов для выдачи кредитов больницам и выплаты компенсаций семьям погибших

Ранее предполагалось, что в порту взорвалось судно с пиротехникой, но теперь, по словам премьер-министра Хассана Диябова, причиной взрыва стало хранение в порту 2 750 тонн аммиачной селитры.

Источники Пентагона настаивают, что взрыв в Ливане не был атакой со стороны какой-либо военной силы. Об этом пишет CNN со ссылкой на своих информантов. Ранее обратное заявлял президент США Дональд Трамп.

Тем временем продолжается история с «ТикТоком» в США: посол КНР Цуй Тянькай заявил, что Штаты не предостатвили никаких доказательств того, что социальная сеть имеет связи с правительством Китая, хоть сама компания и является китайской. Посол посетовал на то, что из-за политического нагнетения в бизнесе страдают частные компании. Ранее Дональд Трамп заявлял, что деятельность «ТикТока» на территории страны будет прекращена, если платформу не выкупит местная корпорация, пишет ТАСС.

В Москве сегодня начнется рассмотрение по существу дела Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Слушание начнется в 10:00 по столичному времени в Пресненском суде.