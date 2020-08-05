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"Амнезия" Ефремова и кабриолет Добровинского: фото и видео с суда по делу о ДТП

Общество
18:45, 05 августа 2020

"Амнезия" Ефремова и кабриолет Добровинского: фото и видео с суда по делу о ДТП
Фото: скриншот с видеоматериалов Пресненского суда
Фото: скриншот с видеоматериалов Пресненского суда

5 августа Пресненский суд столицы начал рассматривать дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова по существу. 

Слушание длилось порядка шести часов, во время которых в зале суда выступала гражданская супруга погибшего Сергея Захарова Ирина. Ее вновь отказались признать потерпевшей, после чего она покинула здание. 

Далее суд выслушал сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии в центре Москвы 8 июня. Они рассказали о том, что после случившегося нетрезвый Ефремов почти сразу раскаялся и признался, что виноват.

После допроса свидетелей на слушании зачитали материалы дела. Прозвучали результаты экспертизы, в том числе и то, что в машине Ефремова были найдены следы наркотических средств. Адвокат артиста Эльман Пашаев всячески отвергает все сказанное – якобы не доказано, что наркотики принадлежат его подзащитному. Также Пашаев утверждает, что именно благодаря его пристрастному допросу было выявлено, что свидетели, а именно сотрудники ГИБДД, сами ничего толком не видели, а все говорят со слов реальных очевидцев происшествия.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, приехавший на заседание на роскошном кабриолете, обещал предоставить суду видео, где видно, как Ефремов выходит из своей машины после ДТП, на что Пашаев ответил, что его коллега умеет хорошо добывать материалы. Вину артиста в аварии ни Пашаев, ни сам Ефремов не признают.

Тема: Михаил Ефремов

Рубрика: Общество

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