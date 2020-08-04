Возбуждено девятое уголовное дело по статье об осквернении воинской памяти

Россиянину, разместившему фотографию Адольфа Гитлера в «Банке памяти», вменяется статья 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично»).

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

ФСБ нашла 28-летнего жителя Республики Саха (Якутия), в отношение которого теперь будет возбуждено уголовное дело.

4 мая мужчина, по мнению следствия, преследуя цель сформировать в обществе пренебрежение ко Дню Победы и негативное отношение к ветеранам, разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для акции «Бессмертный полк России». На допросе подозреваемый признал свою вину.

Это уже девятый случай уголовного дела, связанного с публикацией фото нацистских преступников на акции «Бессмертный полк онлайн». Восемь человек из Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и Кемерова обвиняются в осквернении воинской памяти. Двое из них готовятся предстать перед судом.