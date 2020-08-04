В Чечню из Москвы вернули более ста чеченцев-правонарушителей и наркопотребителей

Депутат Госдумы Адам Делимханов провел в Чечне встречу с мужчинами, которые были возвращены из столицы за различные правонарушения. Это более ста человек, которые были замечены за употреблением наркотиков или в иных нелегальных обстоятельствах, пишут «РИА Новости».

«Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе», — заявил политик, обращаясь к правонарушителям.

Для «перевоспитания» чеченцев в родном регионе отправят на различные уличные работы.