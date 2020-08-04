В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу и вернуть доверие людей

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил проводить ежегодную индексацию всех видов пенсий на уровень не ниже инфляции. Депутаты фракции также призвали вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте. Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти», — заявил Сергей Миронов.

Пенсионная реформа, принятая в России в 2019 году, подразумевает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Реформа не должна коснуться граждан, занятых на тяжелых работах, а также предусматривает ряд льгот для медработников, педагогов и представителей некоторых других специальностей, но затрагивает большую часть российских граждан.