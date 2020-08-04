Социальные вопросы в Хабаровском крае будет решать чиновник из Москвы

Зампредом правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет глава управления делами и координации деятельности депздрава Москвы Евгений Никонов. Такое решение принял врио главы региона Михаил Дегтярев. Об этом чиновник сообщил в своем Instagram.

Отмечается, что ранее Никонов учился в Дальневосточном государственном медуниверситете и работал в краевой системе здравоохранения.

«Он грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин! (...) Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!» — комментирует назначение Дегтярев.

Впрочем, в комментариях к соответствующему посту многие пользователи из региона, несмотря на происхождение Никонова, восприняли его как очередного «московского чиновника»: «Опять москвич, в крае нет ни одного человека, который может занять эту должность?» — возмущается один из комментаторов. «Да что же одни москвичи, что наши не устраивают? Или воровать мешают?» — солидаризируется другой.