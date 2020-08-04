СК в Курганской области проверяет условия содержания детей в изоляторе детдома

Управление Следственного комитета РФ по Курганской области начало проверку по факту условий содержания детей, самовольно покинувших Далматовский детский дом, пишут «Такие дела».

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видео воспитанницы, которая просила у руководства отправить ее к матери, но в итоге самовольно покинула учреждение. После возвращения ее поместили в изолятор с целью профилактики коронавирусной инфекции в детдоме.

Девушка сняла условия содержания. Детей располагают на матрасах на голом полу. Для похода в туалет они должны вызывать сотрудников, а по малой нужде должны ходить в ведро.

Директор детдома Лариса Максимова настаивает, что эти условия оправданы. Дети спят на своих матрасах, а кровати не могут переносить в изоляторы, поскольку очень много «самовольников» и каждый раз таскать мебель не сподручно.

В управлении соцзащиты сообщили, что девушка уже выразила сожаление, что выложила это видео в сеть. Сотрудники службы вместе с детским омбудсменом приезжали в детдом и общались с воспитанницей.