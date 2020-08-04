Роспечать хочет распознавать фейки с помощью ИИ. Этого не умеет даже Facebook

Фейковые новости в Роспечати предложили распознавать с помощью искусственного интеллекта. Такую систему там намерены разработать к 2023 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», передает РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ильи Лазарева.

Общие принципы работы сервиса не приводятся, но уточняется, что она будет учитывать «авторитетность» источника сведений, время публикации, ссылки, изображения и видео. На весь проект Роспечати потребуется 94,3 миллиона рублей.

Руководитель направления Big Data компании «Крок» Егор Осипов напоминает, что пока даже Facebook не сумел разработать похожую систему, но даже в случае успеха Роспечати, это едва ли всерьез изменит информационное поле, но потребует создать специальный реестр «доверенных» источников для сравнения текстов, а также устанавливать новый регламент взаимодействия с «фейковыми» новостями, вычисленными алгоритмом.

Распознать путем машинного анализа тексты, написанные другим алгоритмом у такой системы может получиться, считает руководитель группы машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» Ярослав Шмулев, но если новости по-прежнему продолжит писать человек, то отличить фейковые от правдивых будет все также затруднительно.

Комментируя в своем Telegram-канале составленные накануне на «Новую газету» протоколы о распространении фейковых новостей о коронавирусе, обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех напомнил, что не менее важным вопросом здесь является сама суть понятия «фейк» или того, что под ним понимают власти: «"Новую газету" хотят наказать не за выдумки о том, чего в природе не существует. А за распространение неудобной информации. Неудобной для властей. Которые специально и придумали параграфы в Административный кодекс, чтобы топтать прессу. Часть 9 статьи 13.15 специально написана так, чтобы судьи могли трактовать ее безгранично широко. А в случае с коронавирусом трактовать ее можно беспредельно по одной простой причине: о коронавирусе вообще не существует стопроцентно объективных данных».