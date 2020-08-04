Под Саратовом подростка приговорили к 7 годам за нападение с топором на школу

В городе Вольске Саратовской области вынесен приговор 15-летнему подростку, который напал на учеников и преподавателей своей школы. Его осудили на семь лет воспитательной колонии, сообщают «Такие дела» со ссылкой на региональный СК.

В мае 2019 года он пришел в школу №4 города Вольска. Сначала он бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет, где шел урок. В помещении находились 18 учеников и один педагог. После он метнул такую же бутылку в учителя в школьном коридоре. Оба раза «коктейли» не возгорели.

После в коридоре он встретил 12-летнюю девочку и ударил ее топором. Школьница была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

Кроме того, суд удовлетворил иск в возмещении ущерба пострадавшей стороне в размере миллиона рублей. Всего потерпевшими по делу были признаны 21 человек.