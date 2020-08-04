Около 100 пилотов "Победы" отправились в неоплачиваемый отпуск до 2021 года

Бюджетная авиакомпания «Победа» отправила пилотов-стажеров в вынужденный отпуск до начала следующего года без права компенсации. Отказывающимся от отпуска грозят расторжением контракта.

Несмотря на то, что лоукостер «Победа», дочернее предприятие «Аэрофлота», возобновила полеты в конце мая и продолжает постепенно пополнять флот и расписание, около 100 пилотов компании остаются без работы.

Как сообщают источники русской службы «Би-би-си», работающие менее пяти лет сотрудники «Победы» могут не только потерять работу, но и столкнуться с требованием выплатить работодателю отступные за переквалификацию. Сумма такой выплаты составляет 1,5 млн руб., а закрыть ее необходимо в течение 15 дней.

Сейчас в продолжительных неоплачиваемых отпусках оказались около 100 вторых и младших пилотов авиакомпании — примерно треть всех пилотов «Победы».

Представитель авиакомпании заявил изданию, что перевозчик предлагал сотрудникам взять отпуска в период локдауна, «как и многие другие авиакомпании», а «сегодня налет в "Победе" быстро восстанавливается и близок к докризисному уровню, и кадрового профицита у компании нет».

Находящимся в отпуске пилотам не отдают трудовые книжки, при этом позволяя «работать где угодно». Собеседник «Би-би-си» сообщил, что ему пришлось устроиться курьером.

Представители «Победы» отрицают информацию о нарушениях и «ограничении выдачи трудовых книжек». «Аэрофлот» проигнорировал запрос журналистов о комментарии.