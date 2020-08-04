На границе РФ и Казахстана произошло столкновении правоохранителей и мигрантов

В Самарской области на границе РФ и Казахстана произошли столкновения между правоохранителями и мигрантами из Узбекистана и Таджикистана. Локализовать стычку удалось без участия сотрудников Росгвардии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Есть сведения, согласно которым, причиной конфликта стала невозможность людей выехать на родину из-за закрытых границ Казахстана.

Также источник сообщил «Интерфаксу», что мигранты пытались пройти через территорию Оренбургской области, но силовики вернули их обратно в Самарскую область. Всего под Оренбургом сейчас находятся 840 человек, которые ждут решения их вопроса в палаточном лагере.