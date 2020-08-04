Массух: Негативных последствий от утечки данных в даркнет для голосовавших не будет

Руководитель московского общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием по изменению Конституции Илья Массух заявил, что данные из электронной базы избирателей, попавшей в даркнет, недействительны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее хакеры выставили на продажу утекшие в интернет паспортные данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции. На тематических форумах базу на 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей можно найти на тематических форумах по $1,5 за каждую строку.

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались», — заявил Илья Массух. Руководитель штаба наблюдателей считает, что негативных последствий для граждан после появления информации в даркнете не будет, поскольку в ней не содержатся персональные данные, а только номера паспортов. По его словам, утечка произошла при передаче данных о голосовавших в участковые комиссии во время сверки списков для исключения двойного голосования.

Власти отрицали факт утечки данных после появления информации об этом в начале июля. Позднее глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что «сами по себе серии и номера паспортов без привязки к фамилиям, именам, отчествам персональными данными просто не являются».