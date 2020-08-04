Депутаты предлагают обязать вузы давать студентам скидку за хорошую успеваемость

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому студенты, на платной основе проходящие обучение в государственных и муниципальных вузах, смогут рассчитывать на скидки на оплату следующего учебного периода.

Как пишет ТАСС, документ предполагает предоставление скидки в случае отсутствия задолженностей в течение года и иных дисциплинарных взысканий. Размер льготы предлагается устанавливать самим вузам.

«Во многих вузах очень мало бюджетных мест, а обучение в вузе стоит недешево, поэтому семьи буквально выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на обучение своих детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также авторы подчеркивают, что из-за этого, а также из-за необходимости платить полную стоимость общежития студенты часто вынуждены искать во время обучения работу.

Отметим, что в ряде университетов система скидок уже реализована, однако механизмы её предоставления у них различные. В случае принятия инициативы её будут вынуждены ввести и другие бюджетные вузы, а также появится общая база обязательных скидок для всех студентов.