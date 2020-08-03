После драки росгвардейцев с десантниками в Москве возбуждено уголовное дело

Накануне в парке Горького состоялась массовая драка, в которой участвовала толпа росгвардейцев при исполнении и людей в тельняшках, отмечавших День ВДВ. Как пишет в своем Telegram-канале РИА Новости, против десантников возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителей власти.

С участниками драки уже проводятся следственные действия. Все они установлены. Начавший драку десантник задержан.

Ранее ТАСС отмечал, что в ходе потасовки пострадал один солдат-срочник Росгвардии. По данным источника агентства, никто из сотрудников ОМОНа не пострадал. «Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили», — объяснил он.

По данным РИА Новости, в Следственном комитете сообщают о двух пострадавших росгвардейцах.

В случае применения первой части статьи 318 (не опасное для жизни насилие) фигурантам грозит до пяти лет колонии. Если же следствие предъявит вторую часть статьи 318 (опасное для жизни), десантников может ждать лишение свободы на срок до десяти лет.