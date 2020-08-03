Перекрытие Тверской и отчеты из СИЗО "Лефортово". Главное к утру 3 августа

Комиссии президентского Совета по правам человека по свободе информации и прав журналистов и по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений возьмут дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, на личный контроль, передает РБК. Более того, СПЧ призывает сделать процесс по делу Сафронова открытым «настолько, насколько это позволяет действующее законодательство».

Член московской общественной наблюдательной комиссии рассказала в своем Facebook, что у Сафронова в СИЗО появился сосед — выходец из Таджикистана, обвиняемый в терроризме и экстремизме. Отмечается, что он конфликтен и уже попадал в карцер за драку. Хотя уже три дня проблем с сокамерником у Сафронова нет, в его окружении считают, что такое соседство может оказаться формой давления на журналиста, отмечает «КоммерсантЪ».

Также в СИЗО «Лефортово» Литвинович встретилась с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом: «По-прежнему Фургал не получил ни одного письма и телеграммы, даже правительственной (ему несколько дней назад отправил член Совета Федерации)», — пишет она. Он и сам пожаловался на отсутствие информации о происходящем в стране: «Хочу знать, как там живет мой народ! Очень волнуюсь за экономику. Хорошо хоть в этом году мы с северным завозом заранее все решили, выполнили на 95%», — рассказал он.

Жители Московской, Орловской, Липецкой, Новгородской областей и Перми с сегодняшнего дня не смогут оплатить транспортные карты (например, «Стрелку») наличными. Как пишет «Ъ», это связано с поправками к закону «О национальной платежной системе», направленных на борьбу с терроризмом и отмыванием денег.

Объем рекламы у видеоблогеров в YouTube в январе-августе оказался на 20% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитической компании BloggerBase. Всего рынок в этом году составил 2,4 млрд рублей. При этом к концу года при отсутствии второй волны коронавирусных ограничений он все равно превысит прошлогодний показатель в 3,8 млрд: эксперты прогнозируют его рост до 4 млрд.

В связи с работами по замене асфальта Тверскую улицу в Москве закрывают на два дня до 5 августа. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, машины не смогут проехать в это время в районе от Моховой улицы до Настасьинского переулка (в районе Пушкинской площади), сообщает «Интерфакс».