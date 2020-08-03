Депутат ГД: Школы не будут повторно переходить на дистанционное обучение

В Минпросвящения опровергли информацию о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев назвал подобные публикации в соцсетях фейком. Об этом пишет РИА Новости.

«Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом», — сообщил Зайцев по итогам «общения» с Министерством просвещения. Он отметил, что Роспотребнадзор по поводу второй волны коронавируса дает отрицательную информацию.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, опасности второй волны COVID-19 в столице практически нет — ее вероятность крайне мала.