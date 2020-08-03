Эзотерик: "Ефремов может погибнуть очень болезненной и страшной смертью"

30 июля в Пресненском суде состоялось второе слушание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы. Артисту продлили домашний арест до 22 января 2021 года. Но уголовное дело в отношении Ефремова начнут рассматривать уже с 5 августа. Эзотерик и энерготерапевт Юлиана Миляева считает, что жуткая авария с Михаилом произошла неспроста – все дело в неудачной натальной карте артиста и проклятии, которое его преследует уже долгие годы. Подробностями специалист по потусторонним делам поделилась с корреспондентом Sobesednik.ru.

Юлиана Миляева // Фото: личный архив

– Если смотреть на дату рождения Михаила Ефремова, можно заметить, что в его гороскопе много негативных аспектов, – говорит Юлиана. – Начнём с того, что он – Скорпион, а представители этого знака зодиака сами по себе крайне эмоциональные и сложные натуры. Они имеют массу достоинств: их творческий потенциал и харизма не оставляют равнодушными даже врагов, но при этом и недостатки у них очень выразительные и сильные. Луна, находящаяся в момент рождения Михаила в Знаке Девы, стоит в квадрате к Марсу. Это отражает столкновение ключевых планет, и по факту значит, что таким людям, как он, категорически запрещено употреблять алкоголь и другие дурманящие сознание вещества – они моментально теряют над собой контроль и сложно выходят из изменённого состояния сознания. Но при этом им постоянно нужно откуда-то черпать вдохновение, а без «стимуляторов» брать его негде. Отсюда склонность к драматическим романам, деструктивное поведение и тяга к запрещенным веществам. Следующий негативный аспект в его карте – Марс в квадрате к Урану. Влияние этой планеты провоцирует сверх импульсивность, желание заниматься экстремальными видами спорта и быстрой ездой. Упрямство, эксцентричность, раздражительность и нервозность – эти качества даёт сложное покровительство Урана рожденным под этим аспектом. Оба эти фактора могут быть предзнаменованием неожиданной насильственной смерти при отсутствии смягчающих аспектов: Михаилу нужно постоянно контролировать себя и своё поведение, иначе он не только принесёт разрушение в жизнь других людей, но и сам может погибнуть очень болезненной и страшной смертью, не прожив весь положенный ему срок. Следующий негативный момент в натальной карте Михаила – Сатурн в квадрате с Нептуном. Такое расположение планет порождает в сознании неконтролируемые страхи, неврозы и фобии, идущие из подсознания. Особенно тяжелый груз дают разрушенные отношения с бывшими супругами, которые тоже пошли по скользкой дорожке алкогольных иллюзий. Благодаря этому аспекту Михаил буквально притягивает неподходящих женщин, которые не только не могут «направить его на путь истинный», но и сами уводят его от счастливой жизни.

По словам эзотерика, на артисте лежит некое родовое проклятие, которое передалось уже и его детям.

– Именно из-за этого проклятия дочь Ефремова Анна Мария не смогла принять в своей душе пьющих родителей, и теперь девушка отторгает свою сущность, заявив о том, что хочет связать свою жизнь с женщиной, – продолжает наша собеседница. – Михаил от рождения предрасположен к разрушительному поведению и сакральное положение звёзд, которое он может (да и должен, если по-честному) преодолевать, он попросту игнорирует и идёт у него на поводу. В этом кроется его беда. Ефремов любит власть, деньги, славу. Но при этом совершенно не умеет ими управлять. Как говорится в народе: «Не прошёл испытание славой». Он талантливый актёр, но режиссёры, работающие с ним, постоянно видят в нём не разноплановый талант – у него амплуа лишь алкоголика и балагура, и поэтому роли он получает соответствующие. Вот он и чувствует себя недооценённым и обделённым, о чем буквально «кричал», придя в суд в кепке с надписью NON GRADA (неоценённый). Возвращаясь к кармическим аспектам, можно сказать что четко прослеживается связь отец – сын. Олег Ефремов получил широкую известность после выхода фильма «Берегись автомобиля», где история заканчивается осуждением главного героя. И сейчас, через много лет, Михаил Ефремов тоже получил широкую известность, сыграв главную роль в автодорожной катастрофе, и как главному герою ему так же грозит тюремный срок, только в реальной жизни. За это ДТП он будет ещё долго расплачиваться, авария стала ключевым событием в его судьбе и карьере и навсегда переломила его линию жизни. И теперь только от него самого зависит, в какую сторону ему идти – либо он продолжит вести разгульный образ жизни с алкоголем и наркотиками, но тогда его ждёт быстрый финал, либо он встанет на трудный путь искупления, хоть в это и верится с трудом, но высшие силы могут ему в этом помочь.