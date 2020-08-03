Единоросса хотят снять с выборов за баннер – избирком отрицает его существование

В Новосибирске кандидат в депутаты городского парламента от «Единой России» Сергей Бондаренко использовал в одном из своих баннеров слова из песни Андрея Макаревича «В бурю лишь крепче руки». Как писал Sobesednik.ru, музыкант пообещал засудить единоросса за незаконное использование его тврочества, а оппоненты политика решили под этим предлогом снять его с выборов.

Сам Бондарекно, как пишет «Тайга.Инфо» не раз комментировал этот баннер прессе, сперва заявив, что это не точное цитирование (одна буква отличается), а затем назвав это ошибкой. При этом его юрист Олег Шерстобоев признает, что баннер был, но его якобы не оплачивали из избирательного счета.

Юрист избиркома заявила, что все свидетельства «ненадлежащие». По её мнению, доверять нельзя даже словам самого кандидата в депутаты. Кроме того, она рассказала, что содержание этого баннера не проходило согласования в избиркоме, а само его существование она подвергла сомнению.

Представитель независимых кандидатов Михаил Уваров объясняет, что в случае, если материалы не согласовывались, Бондаренко «не выполнил обязательства перед избиркомом».

Оператор наружной рекламы ООО «РИМ», отвечавший за размещение баннера, подтверждает, что его оплатили с избирательного счета единоросса. Соответствующие документы находятся в распоряжении суда.

Заседание суда отложено для обеспечения явки дизайнера Елены Виноградской, согласовавшей с подрядчиком печать баннера.