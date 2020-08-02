В Екатеринбурге хотят восстановить розово-голубой "поваленный забор" у Драмтеатра

В Екатеринбурге демонтировали арт-объект в виде поваленного забора в сквере у Драмтеатра, пишут «Такие дела».

Объект искусства был установлен на знаковом месте при финансовом участии банка «Точка». Поваленный забор стал своего рода символом гражданских протестов, которые прошли там в 2019 году.

Голубо-розовый забор, который можно было использовать как для детской игры, так и для отдыха прогуливающихся граждан, снесли в тот же день. При этом у банка «Точка» были все разрешительные документы на его установку.

Выяснилось, что снесли поваленный забор в соответствии с постановлением правительства «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей».

В планах «Точки» договориться с региональной администрацией о возвращении арт-объекта. «Он правда получился яркий и классный, в течение пяти часов, пока он стоял, по нему лазали дети, сидели люди, пили кофе, радовались жизни. Не может же быть так, чтобы администрация была против таких классных городских объектов, надеюсь, это недоразумение и мы сможем все утрясти», — заявила основатель банка Яна Ганник.