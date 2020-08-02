Теракт против РФ в Иране и уволенный охранник в Крыму. Новости к утру 2 августа

Иранская телерадиовещательная компания сообщила, что одна из радикальных группировок планирует теракт против генконсульства РФ в городе Решт, передает «Интерфакс». До этого в Министерстве разведки Ирана уже сообщали о планах по предотвращению террористических актов со стороны упомянутой группировки. В частности, был задержан один из ее руководителей — Джамшида Шармада.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что до 1 января в области будет закрыт мусорный полигон «Ядрово». Он напомнил, что с 2013 года в Московской области из 39 полигонов было закрыто 28. Еще 11 полигонов планируют закрыть до 2020 года. На двух из них заработают комплексы по переработке отходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прирост заболевших ковидом в разных частях страны связан не со второй волной пандемии, а с тем, что еще не везде прошла первая волна.

«Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — цитирует Собянина ТАСС.

В Крыму руководство санатория «Форос» уволило охранника, который ранее с нагайкой пытался выгнать с пляжа пару с ребенком. Об этом пишет «РИА Новости». Охранник настаивал, что пляж — это частная территория. Перепалка с применением физической силы была снята на видео.