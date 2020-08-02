Поиски иностранцев и тревожное раскарантинивание. Итоги недели одним предложением

Пока российские фармакологи выходят на финишную прямую с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса (как бы страшно это не звучало), общественность, съежившись в тревоге опасается новых карантинных мер, а точнее возврата старых: по крайней мере, надзорные службы уже напомнили штрафами супермаркетам о соблюдении масочного режима, а Путин из телевизора стращает всех второй волной (хотя никто еще не признал схода первой); Но, например, Собянин в этом плане гораздо оптимистичнее верховного начальника;

Гражданская субверсия тем временем постепенно приучается игнорировать пандемию, если смотреть на события в Беларуси, где, говорят, Лукашенко, напуганный протестной активностью, уже готовится отключать мобильную связь; а в России продолжает маршировать Хабаровск, требующий судить родного губернатора Сергея Фургала в родных, а не столичных судах, и только в воскресенье ливень впервые освободил улицы протестного региона от демонстрантов;

В федеральной же политике РФ стабильность правящей верхушки на этой неделе пошатнулась не от оппозиционных настроений, а больше от рикошета собственной инициативы, выдуманной против Алексея Навального (предполагается, что именно в его сторону прозвучал укор Путина, упреждавшего, что людям с видом на жительство в иных странах нет места на госслужбе), но тут уже по запросу Володина коммунист Денис Парфенов со ссылкой на материалы СМИ предложил проверить десятки депутатов на предмет личных интересов за рубежом;

Что до внешней политики России, то вот уже несколько дней все пытаются выяснить, откуда-таки происходят 33 задержанных в Белоруссии военных украинцев и россиян — из частной военной кампании Вагнера или нет;

Впрочем, местами жизнь все-таки налаживается: Минкульт открывает кинотеатры, заставляя зрителей глазеть только на комедии, люди бегают полумарафоны, а у партии племянника Путина «Народ против коррупции» не без участия Sobesednik.ru появляются все же более выраженные очертания вместо обезличенной трансформаторной будки.