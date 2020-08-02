Первая девушка в Москве получила диплом машиниста электропоезда

Пресс-служба департамента образования и науки сообщила, что в столичном колледже железнодорожного и городского транспорта первая девушка получила диплом машиниста локомотива, пишет ТАСС. Ранее эта специальность была доступна только для мужчин. Девушку зовут Софья Дорофеева.

Отмечается, что выпускница ранее уже окончила художественную школу. Темой ее рисунков почти всегда была железная дорога.

Наравне со своими товарищами по группе в процессе обучения Софья оттачивала мастерство работы на тренажерах, осуществляла сборку и разборку автосцепного устройства.

Уже осенью выпускница столичного колледжа планирует прийти на практику в Московскую дирекцию скоростного сообщения, а с января 2021 года стать помощником машиниста в депо Лобни.