Защита журналиста Давида Френкеля до сих пор не получила итоги проверки СК

СКР до сих пор не сообщил, будет ли заведено уголовное дело из-за того, что корреспонденту «Медиазоны» сломали руку.

По данным Znak.com, ведомство не нашло для возбуждения дела оснований, а доследственная проверка показала, что травму журналист мог получить во время падения.

При этом СК до сих пор не уведомил защиту Френкеля о результатах проверки. «Сегодня пришлось подать через курьера ходатайство о немедленном уведомлении о результатах проверки, которая, согласно УПК, уже должна была завершиться», – рассказала «Интерфаксу» адвокат Ольга Карачева, представляющая интересы журналиста.

Напомним, в конце июня на одном из избирательных участков в Петербурге корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля толкнул полицейский. В результате журналист сломал руку, ему пришлось делать операцию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Френкеля оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за вмешательство в работу избирательной комиссии, а также неповиновение полиции.