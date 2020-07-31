"Выглядит это как минимум странно": В Москве появится магазин "Черной сотни"

На улице Жуковского в районе Чистых прудов в Москве откроют магазин «Листва», где будут продаваться книги право-радикального издательства «Черная сотня» и проводится лекции для националистов, пишут «Открытые медиа».

Портал отмечает, что издательство использует в своих материалах изображение двуглавого орла, «напоминающее герб Третьего рейха», а также издает неоднозначную литературу о происходящем на Донбассе.

По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, в самом использовании символов, напоминающих нацистские, нет ничего противозаконного, однако «выглядит это как минимум странно».

По словам члена СПЧ Николая Сванидзе, изучившего сайт издательства, «ребята вполне мракобесные, их степень радикальности определяется степенью дозволенности, определяемой властями»: «Судя по их сайту, они полноценные наследники той "Черной сотни", которая участвовала в еврейских погромах сто лет назад, убивали женщин и детей», — объясняет он.

Против такого магазина, ранее открытого в Санкт-Петербурге, также выступает депутат местного заксобрания Борис Вишневский, считающий, что воссоздание образа оригинальной «Черной сотни» «как минимум неэтично»: «Законом это не запрещено, но мне было бы неприятно даже видеть такое на наших улицах», — рассуждает член «Яблока».

Московский провластный депутат Андрей Медведев полагает, что издательство имеет право на свою точку зрения: «Точно так же можно закрыть книжный магазин Сергея Пархоменко, потому что с кем-то он не совпадает во взглядах».

Один из основателей издательства Дмитрий Бастраков пояснил «Открытым медиа», что символику они позаимствовали из игры «Вархаммер», а название для них символизирует «многовековой символ русского гражданского движения среднего класса», а решение о его выборе он называет «сознательным эпатажем».