В Ульяновске следователи задают обманутым дольщикам вопросы об их детях

Обманутые дольщики из Ульяновска пожаловались на давление со стороны следователей. Давление началось после того, как они написали заявления на сотрудников полиции, которые применили к ним силу во время акции протеста у дома правительства, пишет «Idel.Реалии».

О давлении со стороны следователей дольщики, в том числе Анна Семенова, заявили в прокуратуру. «Следователи задавали вопросу не по делу, постоянно опровергали наши доводы со словами "а у нас другое мнение", упоминали членов нашей семьи — несовершеннолетних детей, отмечая их юный возраст, что они учатся в школах, ходят в детский сад. Это мы расцениваем как давление», — говорит Семенова.

Акция дольщиков прошла 27 июля. Они расположили палатки у дома правительства из-за того, что власти и надзорные структуры не предпринимают никаких мер в связи с их жилищными проблемами.

Все участники акции тогда были задержаны. В отношении них были составлены протоколы о проведении несанкционированного митинга и нарушении режима самоизоляции.