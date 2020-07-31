В России сняли шестисерийный фильм об историях женщин, подвергшихся насилию

5 августа выйдет российский неигровой мини-сериал «Хватит!», посвященный проблеме насилия в отношении женщин.

Лента из шести серий расскажет истории женщин, которые сталкивались с насилием дома, на работе, в роддоме, в детском и во взрослом возрасте. Вести каждый из выпусков будут журналистка Настя Красильникова и актер Владимир Мишуков.

Проект начался с того, что Красильникова в своем телеграм-канале «Дочь разбойника» кинула запрос на истории подписчиц о пережитом насилии и получила более 300 ответов.

«Чем больше мы говорим о том, что проблема насилия существует, тем больше шансов, что со временем эта ужасная патриархальная система начнет меняться и трещать. Она уже сейчас меняется и трещит, это видно по кейсу Регины Тодоренко», — цитируют журналистку «Такие дела».

Серии будут выходить каждую среду на платформах Start и Nonfiction.film.