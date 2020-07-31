В Москве магазины оштрафовали на 300 млн за отсутствие масок и перчаток

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что общая сумма штрафов для торговых точек в Москве превысила 300 миллионов рублей. Их предъявили магазинам, где было зафиксировано несоблюдение противоэпидемиологических норм как продавцами, так и покупателями.

Всего из-за рейдов мэрии были подвергнуты штрафным санкциям порядка шести тысяч торговых предприятий, а два магазина и вовсе были закрыты.

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям. (...) После многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты — там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора», — передает его слова ТАСС.

Напомним, что в столице запрет на появление в общественных местах без перчаток и масок действует с 12 мая и, несмотря на повсеместное несоблюдение этого требования, оно продолжает действовать. С 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин разрешил горожанам не надевать маски на улице.