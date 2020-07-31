В Екатеринбурге задержанного актера в полицейской форме отпустили без протокола

Инцидент с задержанием актера произошел в Екатеринбурге во время съемок сериала «Гриша Субботин». Актер Роман Мыльников привлек внимание очевидцев, когда исполнял роль полицейского в погоне за преступником у Театра драмы.

Неизвестные вызвали сотрудников полиции и Мыльников был задержан. Изначально планировалось возбудить против него дело по статье за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Однако в УМВД сообщили, что в итоге молодого человека отпустили без составления протокола.

Сериал «Гриша Субботин» рассказывает о жизни доставщика еды. Каждая из серий посвящена отдельной истории, пишет Znak.com.