Силовики пришли с обыком к мундепу Юлии Галяминой

У муниципального депутата Юлии Галяминой проходит обыск по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митинга.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на саму Галямину.

Ранее на мундепа завели уголовное дело по «статье Ильдара Дадина» (212.1 УК).

«К Юлии приехали представители полиции и Следственного комитета, с ней был адвокат. Начались следственные действия, обыск. И сложно сказать, чем это закончится», – рассказал «Интерфаксу» представитель депутата Николай Касьян, добавив, что следственные действия проходят в рамках предъявленного обвинения.