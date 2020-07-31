Путин поручил выдавать вместе с первым паспортом экземпляр Конституции

Президент РФ Владимир Путин подписал поручение, согласно которому каждому человеку, впервые получающему паспорт, при выдаче документа должны будут вручить один экземпляр основного закона — Конституцию.

Переплет будут выдавать как 14-летним гражданам, так и лицам, впервые получившим гражданство россиянина, передает «Парламентская газета».

Также в поручениях Владимира Путина есть указание на внесение предложений по изменениям в законодательстве в соответствии с теми предложениями, которые были внесены при обсуждении поправок в Конституцию, но в итоге не были приняты.